РИАМО - 18 дек. В новогодние праздники в столице пройдет свыше 400 мероприятий, праздничные площадки города готовы принять около 10 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский доложил о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова.

«Всего – в рамках празднования Нового 2019 года и Рождества Христова – в Москве запланировано проведение более 400 мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», в парках, библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях», — говорится в сообщении.

С 31 декабря по 2 января главной праздничной площадкой будет улица Тверская, которая станет пешеходной. Программа праздничных мероприятий была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в специальном голосовании на «Активном гражданине». Праздничные площадки города готовы принять порядка 10 миллионов гостей.

Кроме того, с 14 декабря по 13 января на 78 площадках проходит фестиваль «Путешествие в Рождество».

На Кремлевскую елку приглашены 30 тысяч московских детей.

«По традиции в Гостином дворе состоится новогодняя «Елка мэра». С 23 декабря 2018 года по 5 января 2019 года запланировано 28 представлений, которые посетят 53,2 тысячи человек, в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе, лауреаты городских олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований. Детям будут вручены 30 тысяч новогодних подарков», — добавляется в сообщении.

С 18 декабря по 5 января во всех округах пройдут 25 «Елок префектов». Всего в столице во время каникул организуют 250 новогодних елок, которые могут посетить более 1 миллиона детей.

Помимо этого, в рамках празднования Нового года и Рождества пройдет ряд благотворительных акций.

«С середины декабря по конец января в культурных центрах Москвы (культурные центры, кинотеатры, библиотеки) запланировано проведение порядка 1 тысячи праздничных мероприятий. В частности, в 22 библиотеках состоится 46 новогодних елок. Со 2 по 6 января 2019 года в 158 библиотеках будет организована ежедневная новогодняя программа с мастер-классами, конкурсами и подарками. В 13 городских кинотеатрах сети «Москино» состоятся 32 бесплатных кинопоказа любимых новогодних и семейных фильмов», — уточняется в сообщении.

По традиции в дни школьных каникул 83 городских музея и выставочных зала будут работать бесплатно.

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