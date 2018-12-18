РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Люберецкий ЗАГС за 10 месяцев 2018 года зарегистрировал на 3 % больше актов разных видов, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник Люберецкого управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Елена Бакашина.

«За 10 месяцев 2018 года осуществлена государственная регистрация записей актов гражданского состояния по семи видам актов на 3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2017 года – ред.). Проведенный мониторинг показывает, что в последние годы основная доля детей рождается у родителей, состоящих в браке», – сказала Бакашина.

Она уточнила, что акты гражданского состояния – это документы №1 в любом государстве. Они свидетельствуют о важнейших событиях в жизни человека от его появления на свет и сопровождают его до последних дней жизни. В органах записи актов гражданского состояния составляется запись акта о рождении ребенка, которая будет храниться там 100 лет.

«Помимо регистрации рождения, органы ЗАГС регистрируют брак, расторжение брака, смерть, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемену имени. Всего семь актов гражданского состояния», – добавила Бакашина.

По ее словам, деятельность Люберецкого управления ЗАГС в 2018 году была направлена на повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, обеспечение учета и сохранности архивного фонда, реализацию государственной политики, направленной на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа семьи и брака.