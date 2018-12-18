РИАМО - 18 дек. В ТиНАО энергетики обновили 100% воздушных линий электропередачи, всего заменили свыше 2 километров проводов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) обновили 100% воздушных линий в ТиНАО», – говорится в сообщении.

Специалисты заменили устаревший «голый» провод на современный самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях.

«Линии электропередачи обновлены в 100% объеме – это 2227 километров проводов», – уточняется в сообщении.

Основная цель модернизации – приблизить уровень надежности электроснабжения потребителей ТиНАО к столичным стандартам. В результате работ повысится надежность и качество электроснабжения потребителей, могут снизиться технические потери электроэнергии, а перерывы электроснабжения сократятся до минимальных показателей.

Модернизация сетей велась поэтапно. Основной объем работ был выполнен к осени. Помимо замены СИП в ТиНАО, энергетики МОЭСК с начала года отремонтировали 62 трансформаторные подстанции и расчистили 21,6 гектара просек в охранных зонах ЛЭП.

Ранее глава департамента развития новых технологий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что на территории ТиНАО к 2022 году планируется полностью внедрить систему Smart Grid – комплекс телемеханики для полного контроля и оперативного управления электросетями.

«На территории ТиНАО реализуется ряд высокотехнологичных проектов в сфере энергетики. К 2022 году на присоединенных территориях планируется полностью внедрить систему «Умная сеть». К 2022 году на новых территориях эта система обеспечит полную наблюдаемость и управляемость сети. Это позволит минимизировать технологические нарушения в ТиНАО и повысить качество электроснабжения потребителей», – заявил Жидкин.

По его словам, энергетики МОЭСК в новой Москве обеспечили строительство и последующее технологическое присоединение свыше 50 социальных объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры.