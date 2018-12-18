РИАМО - 18 дек. Московский областной совет ветеранов 20 декабря проведет внеочередную VIII конференцию, на которой подведут итоги работы за минувший год и уточнят планы на 2019-й год, говорится в сообщении пресс-службы совета ветеранов Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

«В работе конференции примут участие делегаты, избранные от ветеранских организаций всех муниципальных образований Московской области, почетные гости и приглашенные лица (всего 400 человек)», – отмечается в сообщении.

Конференция состоится в Москве по адресу: проспект Вернадского, дом 41, строение 1. Регистрация делегатов и гостей в 09:30. Начало в 11:00.