РИАМО - 18 дек. Застройщик жилого комплекса «Татьянин парк» в новой Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1,1 тысячи мест, в здании школы расположены учебные классы, три спортивных и актовый залы, столовая, медицинский блок, библиотека, просторные холлы для отдыха между уроками, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ГК «МИЦ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы для 1,1 тысячи учеников. Площадь объекта составляет 29 тысяч квадратных метров. В дальнейшем застройщик намерен передать школу на баланс города», — сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В здании школы расположены учебные классы, три спортивных и актовый залы, столовая, медицинский блок, библиотека, просторные холлы для отдыха между уроками.

По словам Пятовой, школьное здание приспособлено для комфортного пребывания детей с ограниченными физическими возможностями.

На прилегающей территории находятся различные спортивные площадки: футбольное поле, беговые дорожки, площадка для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон, комплексная гимнастическая площадка и площадка для игр детей.

В ЖК «Татьянин парк» планируют построить 25 домов переменной этажности, выполненных по индивидуальному проекту. В жилом комплексе будут работать два детских сада на 430 мест, школа на 1,1 тысячи учеников, медицинский центр с поликлиникой. На первых этажах некоторых корпусов располагаются аптеки, магазины и специальные внешкольные учреждения. По всей территории жилого комплекса, с юга на север, проходит центральный пешеходный бульвар протяженностью более 850 метров, любителям велопрогулок предложена 900-метровая велосипедная дорожка, имеется и беговая дорожка.