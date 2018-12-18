РИАМО - 18 дек. На столичных дорогах вечером во вторник образовались многокилометровые пробки, общая загруженность движения оценивается в девять баллов из десяти, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В данный момент стоит МКАД на северо-западе, востоке, юге и юго-востоке по внешней стороне. Сильно загружены Садовое кольцо (на севере и юге, внутренняя сторона) и Третье транспортное кольцо (на востоке в обе стороны). На некоторых участках данных трасс скорость движения транспортного потока снизилась до 5 километров в час.

В центре столицы затруднения отмечаются на Кремлевской, Москворецкой, Болотной, Серебрянической, Кадашевской, Софийской, Раушской набережных, Бульварном Кольце, Новой и Старой площадях, Большой Якиманке, Житной, Валовой, Неглинной, Крымскома Валу, Большой Лубянке и других улицах.

Движение сильно тормозится на Волгоградском проспекте в сторону центра, шоссе Энтузиастов в обе стороны, Волоколамском шоссе в центр.

По прогнозу сервиса, к 18:00 и 19:00 дорожная ситуация будет оцениваться также в девять баллов. К 20:00 прогнозируется восемь баллов из десяти.