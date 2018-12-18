РИАМО – 18 дек. Сотрудники полиции подмосковных Химок рассказали старшеклассникам о порядке поступления в учебные заведения МВД России и работе дежурной части в рамках акции «Все о полицейских», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель данного мероприятия – знакомство с деятельностью полиции, агитация школьников выпускных классов к поступлению в вузы МВД России, а также патриотическое воспитание подростков.

«Инспектор отдела по работе с личным составом УМВД подробно рассказала ребятам о порядке поступления в учебные заведения МВД России, о трудоустройстве в органы внутренних дел. Присутствующим продемонстрировали фильм о Московском университете МВД России, после чего полицейские и приглашенный на встречу курсант университета ответили на все интересующие ребят вопросы», – говорится в сообщении.

Также следователь Следственного управления УМВД рассказала о специфике расследования уголовных дел различной категории, особенностях общения с заявителями и потерпевшими. Для школьников была проведена экскурсию по зданию, детей ознакомили с работой дежурной части управления. Заместитель начальника полиции УМВД рассказал о непростых и интересных буднях сотрудников уголовного розыска.

По окончании мероприятия полицейские раздали школьникам буклеты с подробной информацией о порядке поступления на службу. Старшеклассники поблагодарили сотрудников полиции за познавательную встречу.