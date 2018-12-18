РИАМО - 18 дек. Мужчину сильно избили в магазине в подмосковной Ивантеевке, он скончался на месте происшествия, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 17 декабря в дежурную часть МУ МВД обратилась женщина 1972 года рождения с заявлением о том, что 16 декабря в 17:20 в Ивантеевке, в магазине по улице Толмачева неизвестный избил ее мужа 1971 года рождения и похитил у него 1 тысячу рублей. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1978 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.

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