РИАМО - 18 дек. В Москве сотрудники Госинспекции выявили 78 фактов нарушений периода размещения летних кафе, всего было проверено 2,6 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в столице.

О завершении мониторинга территории столицы по окончании периода размещения летних кафе объявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Госинспекция по недвижимости завершила контрольно-инспекционные мероприятия на предмет выявления недемонтированных летних кафе. В текущем сезоне наблюдается снижение количества нарушений на 13%. Проверено свыше 2600 мест размещения летних кафе. Зафиксировано только 78 фактов нарушений периода размещения сезонных заведений – это летние кафе, которые не были разобраны до 15 ноября», – сказал Овчинский.

Он уточнил, что из них 48 расположены в ЦАО, 7 – в ЗАО. И по пять объектов находятся в ЮЗАО, САО и СВАО.

Овчинский пояснил, что 1 ноября в Москве завершен сезон работы летних кафе, на разбор конструкций рестораторам предоставлялось две недели. Владельцев недемонтированных летних заведений привлекут к административной ответственности.

«Штраф за нарушение требований к размещению летних кафе для юридических лиц достигает 150 тысяч рублей. В случае не устранения нарушения штрафы более высокие – до 300 тысяч рублей», – напомнил Овчинский.

Кроме того, если владелец не демонтирует летнее кафе добровольно, то сезонные конструкции будут разобраны принудительно силами префектур административных округов.

Глава контрольного ведомства дополнил, что в целях недопущения правонарушений при размещении летних кафе на базе ГКУ «МКМЦН» круглогодично функционирует информационная площадка, где можно бесплатно получить консультации. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(495)957-75-00, добавочный 35-770.