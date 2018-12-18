РИАМО - 18 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал опыт Подмосковья успешным примером рекультивации свалок, в России также планируют создать публично-правовую компанию по комплексному управлению системой обращения с ТКО, сообщается на сайте правительства РФ.

Во вторник Медведев провел совещание, посвященное обращению с твердыми коммунальными отходами. В совещании принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша цель – ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов. Они все известны, все вызывают огромное раздражение, но хочу сказать также, что есть и успешные примеры рекультивации свалок – в Московской области, в некоторых других регионах. Так что на этот опыт нужно обратить внимание», - сказал Медведев.

Он добавил, что в РФ планируют создать публично-правовую компанию по комплексному управлению системой обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Такая структура должна заняться экспертизой и мониторингом территориальных схем обращения с отходами и привлечением частных инвесторов», - пояснил Медведев.

Он добавил, что регионам дают право назначать операторов по организации сбора мусора и переработки отходов без конкурса. Ими могут стать компании, которые имеют соответствующую лицензию, но только в том случае, если регион не успел провести такой конкурс и если конкурс состоится в течение 2019 года.

«Таких регионов не очень много, в большинстве операторы уже выбраны. За их работой будут следить не только чиновники, но и сами жители. Системы общественного контроля позволят людям сообщать об актуальных проблемах, а власти и региональные операторы должны незамедлительно на это реагировать», — отметил премьер.

С 1 января 2019 года по поручению Андрея Воробьева Подмосковье переходит на новую систему обращения с отходами. В регионе вводится раздельный сбор мусора, подготовлены 13 тысяч контейнерных площадок, будут построены 12 комплексов переработки и четыре предприятия термического обезвреживания отходов.