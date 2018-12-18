РИАМО - 18 дек. В доме правительства Московской области прошло торжественное мероприятие «Мы вместе», в ходе которого отметили лучших специалистов служб замещающих детей, лучших приемных родителей и детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«В доме правительства Московской области состоялось праздничное мероприятие «Мы вместе», в рамках которого отметили лучших специалистов служб замещающих детей, лучших приемных родителей и детей-сирот. Всего участие приняли свыше 100 человек», – сказала Забралова.

По ее словам, мероприятие проходит в Подмосковье уже второй год.

«Все успехи, которые делают приемные родители, дети, а также сотрудники профильных служб, не остаются незамеченными. Нам удалось не только подвести итоги работы службы сопровождения замещающих семей, приемных родителей, а также выделить самых лучших участников, отметить их достижения в области образования, искусства, творчества, в спорте и профессиональных компетенциях. Эта практика будет продолжена», – дополнила Забралова.

Она подчеркнула, что встречи такого формата становятся более актуальными, ведь появляются все новые приемные семьи. Сейчас в регионе насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 374 созданы в этом году.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот, свыше 8,5 тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей.