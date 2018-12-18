РИАМО - 18 дек. Сотрудники Звенигородского отдела полиции задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи денег и телефона на общую сумму в размере 40 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В дежурную часть Звенигородского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило сообщение от местной жительницы о краже денежных средств и мобильного телефона в одном из кафе, расположенном на улице Парковая городского округа Звенигород. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По факту совершенного преступления следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.