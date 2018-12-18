РИАМО – 18 дек. В городе Верея Наро-Фоминского городского округа задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже припаркованного автомобиля, сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Верейского отделения полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от 52-летнего жителя города Одинцово. Он рассказал, что неизвестные в ночное время похитили его автомобиль иностранного производства, припаркованный у одного из домов на улице Речная в городе Верея. Сумма материального ущерба составила более 600 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 30-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении злоумышленника следователем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.