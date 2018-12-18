РИАМО - 18 дек. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», на которой представлено более 400 экспонатов, экспозиция будет работать до 24 марта 2019 года, сообщается на сайте музейно-выставочного комплекса.

«Это первый столь масштабный проект, представляющий не просто отдельные предметы, а рассказывающий об истории развития Дома Фаберже. Обширная экспозиция познакомит посетителей не только с драгоценными изделиями, но и с уникальными документами, знаменующими судьбоносные вехи в истории знаменитого бренда», – сказал куратор выставки, профессор, основатель первого в России частного музея (Русского национального музея) и музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия) Александр Иванов.

На выставке предоставлено более 400 экспонатов, многие из которых никогда не демонстрировались широкой публике.

«Помимо украшений и аксессуаров, в музее «Новый Иерусалим» можно будет увидеть хрустальную утварь, подарочные и интерьерные изделия. Самостоятельными разделами будут представлены драгоценная галантерея, жетоны, камнерезные изделия и работы фирмы Фаберже в годы Первой мировой войны. Также на экспозиции можно будет оценить и сопоставить манеру работы мастеров разных отделений фирмы: санкт-петербургского и московского», – добавляется в материале.

В числе ключевых экспонатов выставки – пасхальное императорское яйцо из карельской березы (1917 год), последнее пасхальное яйцо, изготовленное и врученное царской семье фирмой Фаберже; пасхальное императорское яйцо «Созвездие цесаревича Алексея» (1917 год), предназначавшееся в качестве подарка императрице Александре Федоровне на Пасху 1917 года; брошь «Бабочка» (1896 год), подаренная императором Николаем II актрисе Марии Ермоловой.

Выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» будет работать до 24 марта 2019 года.

Экспозиция входит в культурную программу проекта «Зима в Подмосковье». Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте участвуют 11 направлений, число которых планируют увеличивать с каждым годом. Проект включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.