РИАМО - 18 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих подписчиков в Facebook карманные мотивационные книги издательства «Альпина Паблишер».

«Дарим наборы из пяти карманных книг издательства «Альпина Паблишер» в обмен на ваши новогодние истории. Расскажите про мечту, которая сбылась под бой курантов, про самый необычный подарок, или про самую запоминающуюся новогоднюю ночь. В общем, ждем любых историй, связанных с Новым годом!», – говорится в сообществе «РИАМО в Москве» в соцсети Facebook.

Троих победителей выберут тремя разными способами: одного при помощи мнения редакции, второго по количеству реакций на его историю, а третьего – случайным образом. Итоги конкурса будут объявлены 21 декабря.

РИАМО – информационное агентство, которое рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, агентство агрегирует новости со всех частей Московской области, а также наиболее значимые для развития региона новости столицы и важные темы всероссийского масштаба. РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.