РИАМО – 18 дек. В подмосковных Химках задержали продавца, который похитил из кассы магазина более 300 тысяч рублей и потратил на личные нужды, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился предприниматель с сообщением о том, что неизвестные из кассы магазина похитили денежные средства. Сумма причиненного материального ущерба составила более 300 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и задержан 34-летний житель Курской области, работающий в должности продавца указанного предприятия. Полицейскими установлено, что злоумышленник, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства, принадлежащие организации, и распорядился ими по своему усмотрению. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», – говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.