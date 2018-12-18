РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска определили территорию обслуживания новой поликлиники, в медучреждении смогут обследоваться жители семи улиц, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В связи с завершением строительства комплексной поликлиники на 600 посещений взрослых и 250 детских по адресу: микрорайон Кузнечики, бульвар 65-летия Победы, дом №10 управлением координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области определена территория обслуживания в новом учреждении здравоохранения», – говорится в сообщении.

Так, медицинские услуги смогут получить жители улицы Генерала Варенникова, домов №№1, 2, 3, 4, улицы Генерала Смирнова, домов №№2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 18», – говорится в сообщении.

Также обратиться в новую поликлинику смогут жители жилых домов №№1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 по улице Генерала Стрельбицкого; домов №№3, 7, 9 по улице Армейский проезд; домов №№1, 3, 7, 11 на Флотском проезде.

Помимо этого, в территорию обслуживания вошли адреса: бульвар 65-летия Победы, дома №№1, 2, 3, 5 корпус 1, дом №5 корпус 2, дома №№6, 7 корпус 1, дом №7 корпус 2, дом №8 корпус 1, дом №8 корпус 2, дома №№9, 12 корпус 1, дом №12 корпус 2, дома №№14, 16. А также дом №2 корпус 1, дом №2 корпус 2, дома №№4, 6, 7 корпус 1, дом №7 корпус 2, дома №№8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42 по улице Академика Доллежаля и дома №№15А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 23А по улице 43-й Армии.

«Обслуживание детского и взрослого населения, проживающего в поселке Кузнечики, деревне Поливаново, поселке санатория «Родина», в деревнях Северово, Акишово и Луковня продолжится в Подольской районной больнице по адресу: поселок Кузнечики, Парковый проезд, дом №9, корпус 1», – заключается в материале.