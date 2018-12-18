РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 дек. Подольские любители зимнего плавания 22 декабря проведут предновогодний заплыв, посвященный 10-летию клуба «Умка», сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«Подольский клуб семейного закаливания и оздоровления «Умка» 22 декабря проведет предновогодний заплыв, посвященный 10-летию клуба. Проходить мероприятие будет традиционно на пруду микрорайона «Южный» (улица Молодежная, дом 2А, – ред.). В рамках мероприятия мы покупаемся и попьем чай. Сам заплыв планируется провести в 11:30», – сказала организатор.

Она также отметила, что в настоящее время активисты клуба готовятся и к проведению ежегодного фестиваля зимнего плавания «Русская удаль», который тоже посвятят 10-летию клуба. Фестиваль запланирован на пятое января 2019 года.