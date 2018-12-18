РИАМО - 18 дек. В фонде Раменского историко-художественного музея находится около 300 елочных украшений разных эпох: теперь некоторые из них представлены на новой экспозиции «Елкины игрушки», выставка также интересна зимними картинами, старинными детскими игрушками и новогодними открытками, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

«Две витрины музейного зала - с елочными игрушками, которые были изготовлены в конце XIX – начале ХХ века. Эти новогодние украшения в виде животных, фруктов и грибов примечательны не только простотой исполнения, но и редкостью: такие игрушки, сделанные из ваты, бумаги и клея, - работы частных артелей», — говорится в сообщении.

Как рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Раменского историко-художественного музея Татьяна Щербакова, раньше елочные игрушки отражали веяния эпохи. На экспозиции – новогодние украшения довоенных и послевоенных лет, игрушки из тисненого картона и разнообразие стеклянных сосулек. Кстати, в отличие от елочных шаров, которые пришли из Европы и изготавливались лишь в частных мастерских, стеклянные сосульки в 60-70 годы были придуманы в нашей стране.

Стены выставочного зала украшают зимние пейзажи. Восемь работ созданы председателем Московского областного отделения Международного художественного фонда, руководителем объединения художников «Возрождение» Владимиром Забелиным. Художник отметил, что, выставляя свои картины на экспозиции «Елкины игрушки», он в основном ориентировался на детскую аудиторию: стремился научить ребят понимать искусство.

«В канун Нового года мы всегда ждем интересных событий и ярких впечатлений. Музей ежегодно готовится к этому празднику и старается организовать выставку новогодней тематики. В этом году в рамках выставки мы решили совместить елочную игрушку и пейзажную живопись. Получилось необычное и очень удачное сочетание», — отметила директор Раменского историко-художественного музея Людмила Слизова.

Она добавила, что посетители смогут погрузиться в уютную праздничную атмосферу. У маленьких гостей интерес вызовут елочные украшения, а взрослые смогут полюбоваться живописью – картинами из фонда Раменского музея.

Новогодняя программа, подготовленная сотрудниками музея для гостей и жителей Раменского района, не ограничится выставкой: вскоре пройдут мастер-классы по росписи символа будущего года.