РИАМО - 18 дек. В Московской области наградили участников регионального этапа конкурса среди социальных предпринимателей «Лучший социальный проект года», шесть проектов признали победителями, передает во вторник корреспондент РИАМО.

В мероприятии принял участие министр инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов.

«Социальное предпринимательство – очень непростой вид бизнеса, но при этом это бизнес, дающий тепло нашим людям, нашим гражданам. И те предприниматели, которые берутся за столь непростую стезю, заслуживают и поддержки, и благодарности, и поощрений. Сегодня мы рассмотрели 23 проекта, шесть из них признаны победителями конкурса, регионального этапа конкурса. Мы надеемся, что максимальное количество из них дойдет до финала и получит награду на уровне РФ», – сказал журналистам Хромов.

Он добавил, что в Подмосковье есть грантовая и субсидиарная поддержка социального предпринимательства.

«Также субсидии на покупку оборудования могут быть предоставлены данным проектам. Один из победителей проекта у нас сегодня получил такую поддержку для своего производства», – добавил Хромов.

В рамках конкурса были представлены проекты в различных номинациях, среди которых «Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении», «Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей», «Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности» и другие.

Конкурс «Лучший социальный проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом при поддержке министерства экономического развития РФ и Агентства стратегических инициатив. Он нацелен на поиск лучших проектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей, на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.