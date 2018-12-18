РИАМО - 18 дек. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что другим странам ничего не мешает присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет во вторник Федеральное агентство новостей.

Российский лидер сообщил об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в Москве.

«По мнению Путина, с этим договором «есть определенные сложности», но он может быть модернизирован, либо в этой сфере может быть выработано новое соглашение. В частности, президент отметил, что в ДРСМД не участвуют другие государства, обладающие ракетами средней и меньшей дальности», – говорится в сообщении.

Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что Россия отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Российская сторона готова контролировать соблюдение договора со стороны США.