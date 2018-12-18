РИАМО (РЕУТОВ) - 18 дек. Центральная городская клиническая больница подмосковного Реутова получила медицинское оборудование на общую сумму около 100 миллионов рублей в 2018 году, сообщил Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Основная часть оборудования поступила по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы. В клинико-диагностический центр поставлены два аппарата экспертного класса для выполнения УЗИ-исследований, а в городскую поликлинику №1 – электроэнцефалограф и лор-комбайн с набором принадлежностей», – сказал Каторов.

Также в рамках программы в отделениях анестезиологии и реанимации стационаров №№1 и 2 были введены в эксплуатацию четыре новых аппарата искусственной вентиляции легких экспертного класса, центральная система мониторирования пациента и комплект инфузионных насосов.

По данным агентства, по федеральной программе укрепления материально-технической базы детских медицинских учреждений в клинико-диагностический центр поступили два электрокардиографа, станция для комбинированного ЭКГ и холтеровского мониторирования АД, офтальмологический томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза, аппарат для измерения внутриглазного давления.

В вопросах оборудования реутовской больнице оказывают поддержку депутаты Московской областной думы. В рамках областной программы исполнения наказов избирателей был предоставлен пассажирский микроавтобус, на котором ветеранов из Реутова доставляют в Московский областной госпиталь ветеранов войн в Солнечногорском районе, а также транспортируют пациентов, проходящих процедуры гемодиализа.