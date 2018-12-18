РИАМО - 18 дек. Церемония вручения премии главы Раменского района «МИР: молодежь, инициатива, развитие» состоялась во Дворце культуры имени В.В. Воровского, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В третий раз мы вручаем премию «МИР». Ежегодно ее получают самые неравнодушные молодые люди, которые стремятся привнести в мир что-то полезное, доброе, нужное, достичь общеполезных целей. Мы видим эти цели, понимаем и приветствуем. Премия «МИР» - один из инструментов поощрения благих стремлений молодых людей», — сказал глава Раменского района Андрей Кулаков.

В Год волонтера номинации премии «МИР» были посвящены добровольчеству: «Событие года», «Голос волонтера», «Мир вокруг меня», «Рожденные помогать», «Я твой донор», «Организатор добровольчества». Отдельно была выделена номинация WorldSkills, победителями в которой стали одни из лучших молодых профессионалов Раменского района.

После окончания торжественной церемонии для ребят выступила группа «Интонация».