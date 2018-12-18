РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга глав российских регионов по упоминаемости в социальных медиа в ноябре 2018 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область). Четвертое место у главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

В ноябре в соцмедиа сообщали, что Воробьев поблагодарил 9-летнего Родиона Воронова из Серпухова, спасшего тонущую в бассейне девочку. Также глава Подмосковья сообщил, что регион в 2019 году планирует провести роуд-шоу в Индии.

В соцмедиа за этот период также сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оставил Ольгу Глацких на должности директора департамента Молодежной политики. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что его слова на выступлении перед студентами в Ельце о высоких ценах и маленькой зарплате неверно процитировали.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 47,7 тысячи источников: российских телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.