РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах в 2018 году новорожденных чаще всего называли Артемами, Александрами, Викториями, Мариями, сообщила «РИАМО в Люберцах» начальник Люберецкого управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области Елена Бакашина.

«Рейтинг популярных имен в городском округе Люберцы в 2018 году выглядит следующим образом: среди мальчиков – Артем, Максим, Александр. До этого несколько лет подряд были Никита и Михаил. А вот Виктория, Мария, София – самые популярные имена среди девочек», – сказала Бакашина.

Она подчеркнула, что редкими именами мальчиков и девочек, которые родители присваивали своим детям, стали Святогор, Валерий, Тарас, Серафим, Архип, Геннадий. Девочки – Лариса, Оливия, Анжелика, Иннеса, Устинья, Лада.

«Для удобства молодых родителей начальником Главного управления ЗАГС Московской области Еленой Филатовой принято решение по организации удаленных рабочих мест в родильных домах и перинатальных центрах Московской области», – пояснила Бакашина.

По ее словам, Люберецкое управление ЗАГС с октября 2014 года осуществляет государственную регистрацию рождения в «Московском областном центре охраны материнства и детства» в Люберецком родильном доме, где теперь можно получить первый документ – свидетельство о рождении ребенка.