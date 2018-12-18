РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. В подмосковном Королеве установили график дежурств руководителей ведомств в новогодние праздники, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве прошло итоговое заседание антитеррористической комиссии с заместителями, руководителями подведомственных подразделений, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также силовым блоком под председательством главы города Александра Ходырева.

«На все 10 дней новогодних каникул составлен график ответственных дежурных, всего их 53 человека. Руководить всей группой будет один из заместителей руководителя городской администрации. Перед праздниками для дежурных будет проведен подробный инструктаж. В их задачу будет входить обеспечение постоянной связи, безопасности и контроля работы дежурных служб», – сказал руководитель городской администрации Юрий Копцик.

Также в ходе заседания руководители городских служб отчитались о готовности города к внештатным ситуациям в зимний период и в новогодние праздники. В праздничные дни в местах массового скопления людей меры безопасности в городе будут усилены. Все городские службы к праздникам готовы, проведены обследования оборудования, даны инструктажи, работают все системы оповещения. В школах и детских садах дополнительно будут проведены уроки безопасности.