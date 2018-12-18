РИАМО - 18 дек. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект о наделении правительства Москвы правом устанавливать минимальный размер фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщил во вторник председатель комиссии Степан Орлов.

«Будем рекомендовать думе принять законопроект. <…> Законопроектом предлагается наделить правительство Москвы полномочием по установлению минимального размера фондов капремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах», - сказал Орлов.

По его словам, для установки данной нормы потребуется принятие соответствующего постановления правительства столицы.

Как значится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменения в статью 7 закона города Москвы от 27 января 2010 года №2 «Основы жилищной политики города Москвы», документ подготовлен в целях реализации положения части 8 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«В соответствии с которым законом субъекта РФ должен быть установлен минимальный размер фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах», - значится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Москве.