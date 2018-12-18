РИАМО (РЕУТОВ) – 18 дек. Врачи подмосковного Реутова призвали жителей города принять активное участие в последнем в 2018 году Дне донора, который пройдет 20 декабря, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.
«Организаторы акции ждут всех неравнодушных людей старше 18 лет и напоминают, что кровь одного донора может спасти до трех человеческих жизней», – сказал Каторов.
Он отметил, что мероприятие пройдет 20 декабря с 9:00 до 13:00 в административном корпусе Центральной городской клинической больницы Реутова по адресу: улица Ленина, дом №2А.
По данным Реутовского информагентства, ожидается, что вместе с предыдущими четырьмя прошедшими акциями общий объем сданной реутовчанами в 2018 году крови приблизится к 150 литрам, а количество добровольных доноров превысит 500 человек.
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