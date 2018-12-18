РИАМО - 18 дек. На западе столицы в ТЦ «Трамплин» неизвестный совершил разбойное нападение, в ходе которого, угрожая сотруднице, похитил из сейфа одной из фирм 22 тысячи рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Кража произошла по адресу: Москва, улица Ярцевская, дом 25А.

«Семнадцатого декабря в 20:43 в помещение общества, расположенного в ТЦ по указанному адресу, зашел неизвестный, угрожая похожим на пистолет предметом гражданке 1983 года рождения, специалисту по работе с клиентами, открыто похитил из сейфа принадлежащие данному обществу 22 тысячи рублей, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».