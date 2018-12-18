РИАМО - 18 дек. В Москве будут использовать беспилотник для контролирования ситуации на водоемах, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам столицы Владимир Волков.

«Московской городской поисково-спасательной службой закуплен новый беспилотный летательный аппарат, сейчас идет его освоение. Он имеет повышенную грузоподъемность, способен подносить спасательный жилет, даже спасательный круг, летает по программе», – сказал Волков.

Он добавил, что в случае эффективности, число беспилотников увеличат.

Всего в 2018 году инспекторы провели около 2 тысяч патрулирований на водоемах Москвы, в ходе которых выявили более 1,8 тысячи детей до 14 лет, находящихся на водоемах без сопровождения взрослых. С начала декабря текущего инспекторы МЧС столицы выявили более 500 детей на водоемах без сопровождения взрослых.

На территории столичных водоемов в зимний период будут дежурить порядка 300 спасателей. Они используют 164 единицы плавсредств. В них входят судна на воздушной подушке, подвижные спасательные посты, водолазно-спасательные автомобили и гребные лодки.