РИАМО - 18 дек. Порядка 1 тысячи знаков безопасности установят на водоемах в столице, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы Владимир Волков.

«Префектурами административных округов организовано выставление на всех основных водоемах Москвы более 1 тысячи знаков безопасности «Выход на лед запрещен»», – сказал Волков.

Кроме того, установят порядка 200 информационных щитов, где укажут контакты медицинских работников, а также расположение спасательных станций.

Помимо этого, будет организовано информирование о толщине льда на водоемах.