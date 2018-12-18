РИАМО – 18 дек. Сотрудники МЧС России продолжают проводить комплекс профилактических и обучающих мероприятий в образовательных учреждениях и на объектах социальной сферы, школьникам из поселка Верея городского округа Орехово-Зуево рассказали о работе спасателей и показали им технику МЧС, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Профилактическое мероприятие провели в рамках проведения Года культуры безопасности, популяризации профессии пожарный и спасатель, а также в преддверии Дня спасателя Российской Федерации. Подобные мероприятия проводят в школах и на объектах соцсферы. Также в пожарно-спасательных частях территориального пожарно-спасательного гарнизона Московской области проводятся Дни открытых дверей.

«В целях обучения безопасности жизнедеятельности и популяризации службы в МЧС России ученики МОУ СОШ поселка Верея городского округа Орехово-Зуево были приглашены на экскурсию в 24 специализированную пожарно-спасательную часть по тушению крупных пожаров ФГКУ «23 ОФПС по Московской области». Гостям показали условия работы и быта сотрудников МЧС России и, конечно же, продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование», – говорится в сообщении.

Сотрудники 24 специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров ФГКУ «23 ОФПС по Московской области» ответили на многочисленные вопросы детей, напомнив им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также продемонстрировали практическую работу по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.