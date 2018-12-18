РИАМО - 18 дек. Московский нефтеперерабатывающий завод четвертый год подряд проводит региональный этап научно-образовательного проекта «Умножая таланты», школьный интеллектуальный турнир по решению нефтегазовых кейсов проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефть», говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«Участники — ученики 8-11-х классов — провели и защитили исследовательский проект на основе реальных производственных задач, с которыми сталкиваются работники нефтегазовой отрасли. Победителям предстоит представлять столицу в финале турнира, который состоится в феврале 2019 года в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Всего в 2018 году на турнир зарегистрировалось 2,6 тысячи школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ноябрьска, Муравленко, Ханты-Мансийска, Томска, Омска, Оренбурга. Очный региональный этап — нововведение 2018 года: организаторы расширили его программу из-за растущего количества желающих принять участие в турнире.

«Турнир «Умножая таланты» — научно-образовательный проект нового формата, разработанный в «Газпром нефти». Он проверяет не столько знания школьных предметов, сколько умение применять их на практике. Школьники получают возможность на собственном опыте узнать, какие знания и навыки востребованы в отрасли, какие предметы необходимо изучать, чтобы работать в эпоху «трудной нефти» и новых технологий. Все конкурсные задания — это авторские разработки, подготовленные экспертами Научно-технического центра «Газпром нефти», — добавляется в сообщении.

Высокий уровень подготовки и большой интерес школьников к проекту отметил заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Денис Зыков, который принял участие в церемонии награждения победителей.

«Московский НПЗ активно участвует в развитии образовательных и социальных проектов ЮВАО. Особенно важны школьные турниры, такие как «Умножая таланты». Старшеклассники получают возможность на собственном опыте узнать, какие знания и навыки востребованы в отрасли, какие предметы необходимо изучать, чтобы успешно работать в эпоху новых технологий. Я считаю, ребята отлично справились с заданиями. Мы будем рады, если они выберут работу в отрасли своей будущей профессией», — отметил Зыков.