РИАМО - 18 дек. Московские спасатели будут использовать интернет-информирование для тех, кто выходит на все столичные водоемы, пока такая программа используется только в парках, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по городу ГУ МЧС России по Москве Владимир Волков.

«Совместно с департаментом информационных технологий Москвы реализуется программа по интернет-информированию граждан о рисках, программа рассчитана на 2018-2019 годы. Вы приходите на водоем, на экране сразу выскакивает информация, которая позволяет ознакомиться с рисками, где вы находитесь, плюс правила безопасности», - сказал Волков.

Он рассказал, что пока программа используется в парках, в дальнейшем ее будут использовать на всех водоемах.

Кроме этого, на Москве-реке используется «умное» видеонаблюдение. Поступили пять новых эхоледомеров.

«Также закуплены звуковые пушки, это передатчики информации - громкоговорители повышенной мощности, которые позволят проводить профилактическую работу», - уточнил Волков.