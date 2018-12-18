РИАМО – 18 дек. Сотрудники отделения надзорной деятельности по Солнечногорску в преддверии новогодних и рождественских праздников проводят комплекс профилактических мероприятий на объектах, задействованных в новогодних и рождественских торжествах, а также среди населения города, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

На центральной площади Солнечногорска провели массовое общегородское мероприятие, посвященное новогодним и рождественским праздникам. На мероприятии присутствовали около 3 тысяч человек.

«Личным составом отдела надзорной деятельности по Солнечногорскому району с присутствующими был проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности в зимний период. Населению были разъяснены требования при эксплуатации печного оборудования и правила использования пиротехнических изделий с распространением наглядной агитации», – говорится в сообщении.

Начальник отдела надзорной деятельности по Солнечногорском району Дмитрий Нилов довел до общественности информацию о мерах пожарной безопасности. Он выразил огромную признательность за то, что жители Солнечногорска не остаются безучастными наблюдателями и вовремя сообщают о нарушениях требований пожарной безопасности.

«Особое внимание уделяется содержанию систем автоматической пожарной защиты в домах повышенной этажности. Отмечено значительное увеличение количества проверок в отношении управляющих компаний. По результатам проверок им выдаются принуждающие акты, контроль за выполнением которых осуществляется позднее», - говорится в сообщении.