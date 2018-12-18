РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 18 дек. Жители и гости городского округа Орехово-Зуево 22 декабря могут посетить творческий фестиваль рукоделия «Школа ремесел», в рамках которого пройдут выставка украшений ручной работы и выступления артистов, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«Творческий фестиваль рукоделия «Рождественская школа ремесел» пройдет в городском выставочном зале в субботу, 22 декабря. В программе: выставка-продажа изделий ручной работы (украшений, игрушек, свечей), выступления местных артистов и другое. Вход свободный», – сказал представитель администрации.

По данным агентства, предновогодний фестиваль будет работать с 10:00 до 19:00.