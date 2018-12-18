РИАМО - 18 дек. В столице на стадии проектирования находится проект продления Курского направления Московской железной дороги до Комсомольской площади, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Есть программа, которую железнодорожники (РЖД - ред.) готовят по развитию Курского вокзала. Коллеги уже внесли предложение, они видят достаточно большое развитие Курского вокзала. Мы точно знаем, что мы с коллегами из РЖД будем продлевать Курское направление железной дороги до площади трех вокзалов. Это есть не только в планах, а уже есть в проектировании», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по мере развития транспортной инфраструктуры появятся более точные планы по внешнему виду площади трех вокзалов.

«Вокзал (Курский – ред.) будет обновляться. Есть историческая часть, будет новая часть. У нас есть участок высокоскоростных магистралей на Курском вокзале, он нам нужен для Московских центральных диаметров. Поэтому участок от Курского вокзала до трех вокзалов, дальше до Карачарова, практически до города Железнодорожного - этот участок безусловно будет развиваться для движения скоростных поездов», - сказал Хуснуллин.

Площадью трех вокзалов в Москве называют Комсомольскую площадь, на которой находятся Ленинградский, Ярославский и Казанский железнодорожные вокзалы.