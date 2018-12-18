РИАМО - 18 дек. Движение транспорта на подмосковном участке трассы М-5 временно ограничат в ночь на 22 декабря из-за строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«В ночь с 21 на 22 декабря с 01:30 до 01:50 на 30-м километре федеральной дороги М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе) в районе поселка Октябрьский запланированы работы по монтажу пролетного строения нового надземного пешеходного перехода. На время их проведения движение по трассе будет закрыто», – говорится в сообщении.

Объезд участка возможен через улично-городскую дорожную сеть городского округа Люберцы, поясняется в материале.

ФКУ «Центравтомагистраль» приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать маршруты своих поездок.