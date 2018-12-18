РИАМО - 18 дек. В столице ведется проектирование зонной железнодорожной станции «Аминьевская», также сейчас идет работа по интеграции станции «Карачарово» с МЦК и метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Идет работа с железнодорожниками (РЖД - ред.) по интеграции зонной станции «Карачарово». Там мы четко понимаем, что это появляется на Казанском направлении железной дороги, зонная станция с возможностями для принятия пригородных поездов, поездов дальнего следования. Там будет привязка к МЦК, радиальным направлениям железной дороги и двух линий метрополитена», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что станция проектируется как «полноценный вокзал» с большим распределительным уровнем под землей в 20 тысяч квадратных метров.

«Мы активно сейчас проектируем еще станцию «Аминьевскую», будет как зонная станция с тремя платформами, с привязкой к Большой кольцевой линии метро», - отметил Хуснуллин.