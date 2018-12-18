РИАМО - 18 дек. Многофункциональный центр «Мои документы» продолжает расширяться в городском округе Ликино-Дулево, во вторник еще один офис начал работать в деревне Губино, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Открытие нового офиса МФЦ в деревне Губино, которого так долго ждали жители, состоялось во вторник, 18 декабря. Здесь, на улице Луговой, 15А перед заявителями распахнуло двери просторное и комфортное помещение, оборудованное в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к МФЦ. Новый офис будет работать три дня в неделю – по вторникам, средам и пятницам с 8:30 до 16:30», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в настоящее время МФЦ городского округа Ликино-Дулево является одним из крупнейших в Подмосковье, в каждом территориальном отделе есть свой офис, где согласно графику принимают жителей специалисты по самым разным вопросам. Так, через МФЦ можно получить всевозможные справки, документы, государственные и муниципальные услуги. На данный момент центр располагает 34 окнами, в которых оказывают свыше 320 услуг.