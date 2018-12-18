РИАМО - 18 дек. С начала декабря инспекторы МЧС в ходе патрулирования выявили более 500 детей на водоемах Москвы без сопровождения взрослых, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам столицы Владимир Волков.

«С 1 декабря стартовал месячник безопасности на водных объектах – период, когда лед кажется уже надежным и наблюдается наиболее массовый выход на лед. Провели 707 патрулирований, выявили и удалили с водоемов 524 ребенка до 14 лет без сопровождения взрослых», – сказал Волков.

Всего в 2018 году инспекторы провели около 2 тысяч патрулирований, в ходе которых выявили более 1,8 тысячи детей до 14 лет, находящихся на водоемах без сопровождения взрослых.

Всего на территории столичных водоемов в зимний период будут дежурить порядка 300 спасателей. Они используют 164 единицы плавсредств. В них входят судна на воздушной подушке, подвижные спасательные посты, водолазно-спасательные автомобили и гребные лодки.