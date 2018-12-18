РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. В подмосковном Дзержинском сотрудники прокуратуры выявили незаконный сбор коммунальных платежей управляющей компанией ООО «СЭР» в размере более 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

Нарушение было выявлено в ходе проведения проверки по просьбе жителя многоквартирного дома №20 по улице Угрешская. Прокурорская проверка выявила факт выставления жильцам дома квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг со стороны сразу двух управляющих компаний.

«В ходе проведения проверки установлено, что многоквартирный дом №20 по улице Угрешская в Дзержинском исключен из реестра лицензии управляющей компании ООО «СЭР» и с 16 января 2018 года дом принят в управление новой управляющей организации. Однако до октября 2018 года ООО «СЭР» продолжала выставлять жителям квитанции об оплате ЖКУ. В частности, по оплате услуги «Содержание жилого помещение» ООО «СЭР» необоснованно получено от собственников более 5 миллионов рублей», – отмечается в сообщении.

У собственников помещений многоквартирного дома образовалась задолженность по оплате услуг «Содержание жилого помещения» перед законно действующей управляющей компанией на сумму более 5 миллионов рублей.

В противоправных действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «СЭР», выразившихся в незаконном выставлении квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьями «Причинение имущественного ущерба» и «Самоуправство». Горпрокуратура передала материалы проверки в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании.