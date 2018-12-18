РИАМО - 18 дек. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области было направлено на комиссию по отбору инвестиционных проектов в Минсельхоз РФ пять заявок на участие в конкурсе, сообщил РИАМО во вторник глава регионального министерства Андрей Разин.

«Все пять инвестиционных проектов агропромышленного комплекса Подмосковья одобрены. Им будет предоставлена государственная поддержка из федерального бюджета в общей сумме 1,578 миллиарда рублей», – сказал Разин.

Он уточнил, что субсидии получат ООО «Агрокультура Групп», ООО «Агрокомплекс «Иванисово», АО «Предприятие «Емельяновка», АО «Племхоз «Наро-Осановский».

«Агрокультура Групп» получит поддержку в виде возмещения затрат на строительство III и IV очередей тепличного комплекса производственной площадью 30,3 гектара и 27,5 гектара. «Агрокомплекс «Иванисово» получит деньги на строительство тепличного комплекса площадью 20,4 гектара. А «Предприятие «Емельяновка» и племхоз «Наро-Осановский» – на животноводческие комплексы на 2,3 тысячи КРС и на 768 коров», – пояснил министр.

Разин подчеркнул, что получение субсидий из федерального бюджета ожидается после 20 декабря.

«По этим проектам также предусмотрено возмещение затрат и из регионального бюджета в размере 38,4 миллиона рублей», – дополнил он.