РИАМО - 18 дек. В Москве определили места запуска профессиональных фейерверков на Новый год, в том числе это 17 точек в городских парках, сообщил журналистам во вторник временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

«Определены точки профессиональных фейерверочных запусков на площадках города: 13 высотных показов в городских точках и 17 точках в парках Москвы», - сказал Бобров.

Он добавил, что специалисты взяли на контроль точки проведения пиротехнических пусков.

«Пристальное внимание уделяется вопросам реализации и применения пиротехники. В течение 2018 года провели проверки на шести объектах хранения и реализации пиротехнической продукции», - подчеркнул Бобров.

Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности во время новогодних мероприятий на 264 объектах Москвы планируется задействовать более 500 сотрудников столичного главка МЧС России, а также 700 добровольных пожарных и 18 единиц пожарно-спасательной техники, заключил Бобров.