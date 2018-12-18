РИАМО - 18 дек. Силы и средства столичного МЧС полностью готовы к несению службы в новогодние праздники, сообщил журналистам во вторник временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Александр Бобров.

«Силы и средства Главного управления МЧС России по Москве готовы к выполнению возложенных задач по обеспечению контроля пожарной безопасности и оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период новогодних и рождественских праздников в Москве», – сказал Бобров.

Для обеспечения пожарной безопасности во время новогодних мероприятий на 264 объектах Москвы планируется задействовать более 500 сотрудников столичного МЧС, 700 добровольных пожарных и 18 единиц пожарно-спасательной техники, подчеркнул он.