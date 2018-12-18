РИАМО - 18 дек. Дополнительный вестибюль для выхода со станции московского метро «Комсомольская» Сокольнической линии появится к 2022 году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Площадью трех вокзалов занимаются «Российские железные дороги», сказать, что там будет, мы пока не можем. Разные были концепции в разные годы, пока определенных решений по этому поводу нет. В адресно-инвестиционной программе, которую мэр Москвы Сергей Семенович Собянин смотрел на днях, принято решение об ускоренном строительстве второго вестибюля на станции метро «Комсомольская», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что ранее данное решение было принято со сроками выполнения в 2021–2022 годах.

«Сейчас мэр дал поручение начать ускоренное проектирование. Это очень сложный проект, так как работы придется вести на действующей линии метрополитена на большой глубине», – сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что ранее 2021 года дополнительный выход со станции метро «Комсомольская» не появится.

«В 2019 году запроектируем, начальный срок строительства для такого выхода – минимум три года. Поэтому 2022 год - реальный срок», – заключил Хуснуллин.