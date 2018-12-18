РИАМО - 18 ноя. В Москве власти готовы рассмотреть обращение по строительству нового изолятора ФСИН вместо столичных СИЗО – «Бутырка» и «Красная Пресня», сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На сегодняшний день решений пока не принято. Действительно, какая-то информация есть, обсуждение идет, пока никаких решений не принято, никаких сроков назвать не могу», – сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможных сроках строительства нового изолятора ФСИН на территории города.

Ранее СМИ сообщили, что два столичных СИЗО – «Бутырка» и «Красная Пресня» – могут навсегда закрыться, вместо них построят изолятор в новой Москве.

«На сегодняшний день никакого архитектурно-градостроительного решения по этому вопросу нет. Это федеральный объект, будет строиться за федеральные средства. Если будет официальное обращение, рассмотрим на градостроительное-земельной комиссии, и после ее решения сообщим», – добавил Хуснуллин.