РИАМО - 18 дек. Около 270 тысяч квадратных метров может быть запроектировано под программу реновации жилья Москвы в районе Черкизово, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы действительно, когда начинали программу реновации, у нас была небольшая городская территория, плюс небольшая территория застройщиков, по которой мы первые дома – порядка 70 тысяч квадратных метров – там запроектировали и уже строим. Дальше по мере наших переговоров с Российской Федерацией, с нашими коллегами, мы действительно получили площадку «Черкизона», сейчас ведем градостроительное проектирование на этой площадке», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что власти ставят задачу спроектировать на данной площадке полноценный жилой микрорайон с качественной инфраструктурой: и жилье, и спортивные объекты, и места отдыха. Причем все должно быть увязано с транспортно-пересадочным узлом.

«У нас в этой зоне сегодня две станции МЦК, и реконструировано Щелковское шоссе, и Северо-Восточная хорда, и две станции существующего метрополитена. Поэтому весь этот микрорайон – территория порядка 45 гектаров – мы сейчас сделаем новый проект планировки. По нашим ощущениям, предварительным расчетам, мы можем там запроектировать порядка 200 тысяч квадратных метров жилья, это плюсом к тем 70 тысячам. Территория большая, планируем не только жилье, но и офисный центр, коммерческие первые этажи, парковочное пространство в достаточно большом объеме», – уточнил Хуснуллин.

Он добавил, что это решение позволит без беспокойства для жителей построить новый микрорайон и переселить в него фактически «все Измайлово».

«Люди с удовольствием, кто проживает вдоль Щелковского шоссе, готовы переезжать. Площадка очень хорошая, имеет очень хорошее транспортное обеспечение, имеет очень красивую территорию природную, пруд. Мы сегодня проектируем, учитывая, что там находятся памятники федерального значения. Ближе к пруду мы точно видим, что застройка будет на уровне пяти этажей, чтобы сохранить виды на монастырь, пруд, парк», – сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что только часть из вышеуказанной территории принадлежит Москве. Так как столица занимается развитием всей территории с ТПУ и ранее застроенными участками, Москва ограничила «рабочую» территорию Щелковским шоссе, Измайловским парком, Северо-Восточной хордой.

В программу реновации жилищного фонда Москвы включен 5171 дом, планируется расселение свыше 350 тысяч квартир.