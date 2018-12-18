РИАМО - 18 дек. В Москве более 50% пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного обращения с огнем, наибольшее количество пожаров возникает зимой, сообщил журналистам во вторник временно исполняющий обязанности начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по столице Александр Бобров.

«Более половины, 52,8% всех пожаров в жилье происходит в результате неосторожного обращения с огнем. В 37% случаев причиной явились нарушения, связанные с электрооборудованием», - сказал Бобров.

Он добавил, что наибольшее количество пожаров возникает зимой. Количество пожаров с начала 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 5% — с 4,6 тысячи до 4,3 тысячи случаев, число пострадавших в результате пожара людей сократилось на 3,2% — с 474 до 459 человек.

По статистике пожаров в новогодний период в Москве в последние годы также отмечают устойчивую тенденцию к снижению количества возгораний.

По словам Боброва, с 17 декабря 2018 года по 13 января 2019 года специалисты проводят поквартирные обходы мест проживания одиноких и престарелых граждан, многодетный семей, неблагополучных семей.