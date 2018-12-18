РИАМО - 18 дек. Строительство первых домов для переселения по программе реновации в столичном Черкизове могут завершить к концу 2019 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы, наверное, приступим в стройке уже в 2019 году, к концу 2019 года из первых запроектированных 70 тысяч квадратных метров получим первые готовые дома», - сказал Хуснуллин.

По его словам, общая площадь жилья под программу реновации в Черкизове может составить около 270 тысяч квадратных метров.

«Мы максимум к середине года закончим всю граддокументацию в Черкизове. Пока мы работаем по первому этапу, идет стройка. А по второму этапу - к середине года закончим граддокументацию, и во второй половине года уже проведем конкурсы на проектно-изыскательские работы и объявим конкурс в конце года на подрядчика. Жителям Измайлова, безусловно, повезло; хорошо, что нам передали эту площадку (территорию бывшего Черкизовского рынка – ред.)», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что есть договоренность о передаче университету физкультуры (РГУФК) от столицы субсидии на развитие территории, за счет которой вуз сможет обновиться.

«Они построят новые корпуса спортивные, отреконструируют существующие. Это будет хороший эффект синергии, когда и университет разовьется, и территория вокруг разовьется», - сказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин сообщил, что на месте бывшего Черкизовского рынка обустроят современный микрорайон реновации, планируется строительство ТПУ и мест приложения труда, также будет приведен в порядок университет физкультуры - на реконструкцию РГУФК выделят дополнительные субсидии.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей.